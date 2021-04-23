Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату

Президент США Джо Байден признался , что его обрадовало предложение президента России Владимира Путина о совместной работе над проблемами климата. Его слова приводит РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал на сессии климатического саммита в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что его «очень обрадовал» призыв российского лидера «к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа».

По словам Байдена, США хотят работать с РФ и другими государствами в этом направлении. «Это прекрасное обещание», — подчеркнул он.

Саммит, в котором принимают участие главы 40 стран, проходит в онлайн-формате 22-23 апреля.

Накануне Путин в ходе саммита по вопросам климата рассказал о планах реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов. Российский лидер отметил, что надежной правовой основой для совместной работы стран по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов являются универсальные договоренности, которые были достигнуты по линии ООН. По его словам, РФ со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.

Как заявил в дальнейшем специальный посланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри, Вашингтон уверен, что Путин изложил на климатическом саммите прогрессивные идеи, которые позволят работать сообща.