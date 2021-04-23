Варшава обвинила РФ в обострении отношений

Власти Польши считают Россию виновной в «обострении отношений с международным сообществом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление польского МИДа.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. Основанием власти страны назвали нарушение ими «условий дипломатического статуса», а также «действия во вред» Польше.

В качестве ответной меры МИД РФ 23 апреля признал персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали данное решение российской стороны еще одним примером якобы «агрессивной политики», а также «сознательным жестом, рассчитанным на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом».

В польском МИДе также заявили, что Варшава «последовательно выступает за диалог и деэскалацию», а в сложившейся ситуации оставляет за собой «право адекватно реагировать на решение МИД России».