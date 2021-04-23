МИД: Москва недоумевает по поводу реакции Запада на учения РФ на своей территории

Москва недоумевает, почему Запад так волнуется из-за плановых учений России на собственной территории. Соответствующее заявление в пятницу, 23 апреля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT DE.

Она отметила, что страны Запада живут в мире иллюзий и представляют себе то, чего нет, в том числе считая, что Россия представляет для них какую-то угрозу.

«Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения – это учения. Каждая страна проводит плановые учения», — сказала Захарова.

По словам дипломата, такое повышенное внимание к российским военным учениям связано с тем, что на протяжении многих лет западные государства, в частности США, разгоняют волну, придумывая, что Россия является государством-агрессором.

«Когда на протяжении многих лет рассказывать собственным гражданам и мировой аудитории, через средства массовой информации... что Россия вот-вот, сейчас на кого-то нападет, то тогда, конечно, будут пугаться даже учений. Но этого делать не надо. Это учения», — подчеркнула официальный представитель российского МИД,

Она также добавила, что территория, на которой проходят учения, принадлежит России, но при этом, по ее словам, мало кого это волнует. Захарова отметила, что Российская Федерация никогда не провоцировала какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды, но другие страны это делали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских военных по территории России не является вопросом российско-американских отношений.