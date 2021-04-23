СФ рассмотрит закона о запрете второго гражданства для госслужащих

Совет Федерации в пятницу, 23 апреля, на заседании рассмотрит проект закона о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, передает РИА «Новости».

Этот закон запрещает занимать государственные и муниципальные должности в РФ в случае наличия гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другой страны.

Госслужащие будут обязаны сообщать данные о прекращении гражданства РФ или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Под действие законов попадают сотрудники гражданских государственных ведомств и служб, а также служащих государственной охраны, таможенных органов, МЧС, СВР, ФСИН, МВД и СК. Кроме того, запрет на двойное гражданство распространится на военнослужащих, сотрудников Росгвардии, руководителей субъектов РФ, уполномоченного по правам ребенка, председателя Банка России и его заместителей, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.

Безусловно второго гражданства, согласно этому закону, также не должны иметь сотрудники внешнеполитического ведомства.

Этот закон предложил президент России Владимир Путин.

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