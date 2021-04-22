Путин отметил важность активизации мировых усилий в области климата
Марина Львова
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Президент России Владимир Путин в ходе климатического саммита отметил важность международных усилий в области климата.
Путин отметил, что участники климатического саммита разделяют озабоченность в вопросах изменения климата.
«От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей», — сказал Путин в ходе своего выступления.
Российский лидер также призвал наладить сотрудничество по мониторингу вредных выбросов.
Саммит по климату в 2021 году проходит в онлайн-формате.
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