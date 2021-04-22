Российского посла пригласили в МИД Чехии

Российский посол в Праге приглашен на беседу в чешское министерство иностранных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, чешское внешнеполитическое ведомство решило пригласить российского посла до назначенного на сегодня, 22 апреля, разговора главы посольства Чехии в российский МИД.

22 марта в 13.00 мск истек срок ультиматума, выдвинутого Прагой в связи с высылкой чешских дипломатов из России. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления чешской стороны «истерикой» и подчеркнул негативное отношение Москвы к такому поведению.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.