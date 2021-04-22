В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о встрече в Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, Путин может ответить на данное предложение сам.

«Президенту доложено. Если он посчитает необходимым он ответит сам», — сказал представитель Кремля.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.