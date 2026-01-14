Размер шрифта
СМИ заявили об уголовное преследовании соратников губернатора Запорожской области

«Ведомости»: трое соратников Балицкого стали фигурантами уголовных дел
Екатерина Штукина/РИА Новости

В конце 2025 года трое соратников губернатора Запорожской области Евгения Балицкого стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о заместителе главы региона Александре Зинченко, исполняющем обязанности министра АПК и продовольственной политики Андрее Сигуте и пиарщике Олеге Шостаке. Первый был задержан 19 декабря 2025 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Из материала следует, что Сигуту задержали 6 декабря за взятку. При этом Шостака обвинили в особо крупном мошенничестве, уточнили журналисты.

14 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей. По данным следствия, одна из полученных им взяток предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а другие — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.

