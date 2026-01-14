Появились кадры освобождения Комаровки в Сумской области

Пресс-служба министерства обороны России опубликовала в Telegram-канале ведомства кадры освобождения Комаровки в Сумской области.

На соответствующем видео показано, как российские военные при взятии этого населенного пункта наносили массированные удары FPV-дронами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающих посадках. На кадрах можно увидеть поражение пяти позиций врага, воздушный таран тяжелого гексакоптера «Баба-яга», а также удары, нанесенные по двум автомобилям противника.

14 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над Комаровкой в Сумской области.

31 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что всего группировка «Север» взяла под контроль порядка 950 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области, уточнил он.

Ранее военный эксперт назвал размер зоны безопасности на границе с Украиной.