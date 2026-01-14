Размер шрифта
Бастрыкин назвал количество раскрытых старых преступлений за 15 лет

Бастрыкин: СК раскрыл 94 тыс. преступлений, совершенных десятки лет назад
Екатерина Штукина/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России с 2011 года раскрыл 94 тыс. преступлений прошлых лет, в том числе 10 тыс. убийств, которые были совершены десятки лет назад. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«За годы существования ведомства раскрыто 94 тыс. таких преступлений, а виновные привлечены к ответственности», — заявил он.

По словам Бастрыкина, среди них — 10 тыс. убийств, пять тысяч фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, а также более шести тысяч половых преступлений.

Глава СК напомнил, что преступлениями прошлых лет считаются инциденты, совершенные 10 и более лет назад.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что в России выросло количество преступлений, связанных с получением крупных взяток.

По его словам, в стране стали чаще фиксировать коррупционные преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами.

Ранее следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе».

