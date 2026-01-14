Размер шрифта
Пермский школьник попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда

В Перми школьник попал в больницу из-за рухнувшей на него глыбы льда
В Перми на ребенка с крыши дома рухнула глыба льда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 1 января в Мотовилихинском районе. Предварительно, на ребенка с кровли многоквартирного дома обрушилась глыба снега и льда. Школьник получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователь уже провел осмотр места происшествия, сейчас проводится опрос очевидцев случившегося и сотрудников управляющей компании, ответственной за содержание дома. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее снежная глыба рухнула на голову уфимскому подростку.

