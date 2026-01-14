Размер шрифта
Телеведущая потеряла глаз из-за взорвавшегося в доме фейерверка

Преждевременно взорвавшийся фейерверк лишил немецкую телеведущую глаза
Телеведущая из Германии потеряла глаз после несчастного случая с фейерверком дома. Об этом пишет Daily Mirror.

Андреа Плевиг, 55-летняя ведущая шоу Astro Royal на немецком телевидении, купила фейерверк, чтобы порадовать детей на новогодних праздниках. Следуя инструкции, она подрезала фитиль, но ракета сработала раньше срока, и огненный залп попал женщине в лицо.

На скорой пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее левый глаз не удалось. Как сообщается, несчастный случай произошел с женщиной вскоре после того, как она завершила химиотерапию и добилась ремиссии рака груди.

Теперь телеведущая выступает за полный запрет фейерверков, так как их использование может привести к «непредвиденным последствиям не только для людей, но и для природы, для животных».

Ранее в Ростове влетевший в окно фейерверк ранил ребенка.

