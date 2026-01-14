Размер шрифта
Вяльбе: у нас проблема в снеге

Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что длина спринтерских кругов на внутренних соревнованиях соответствует международным стандартам, передает РИА Новости.

«Самый маленький круг на этапе Кубка мира — 1155 метров, а у нас — 1161 метр. Самый большой круг — 1547 метров, у нас — 1535 метров. У нас везде лежит наш искусственный снег. Это первая и основная проблема наша, и сделать мы ничего не можем», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее российские спортсмены лишились шанса на Олимпиаду из-за отсутствия виз.

