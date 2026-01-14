Вяльбе: у нас проблема в снеге

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что длина спринтерских кругов на внутренних соревнованиях соответствует международным стандартам, передает РИА Новости.

«Самый маленький круг на этапе Кубка мира — 1155 метров, а у нас — 1161 метр. Самый большой круг — 1547 метров, у нас — 1535 метров. У нас везде лежит наш искусственный снег. Это первая и основная проблема наша, и сделать мы ничего не можем», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее российские спортсмены лишились шанса на Олимпиаду из-за отсутствия виз.