СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов

СК завел дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов более 500 млн рублей

В Москве военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на поставку кабельной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

Как говорится в сообщении, дело заведено против генерального директора ООО «Титан» Халида Керимова и других участников организованной группы.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год государственный заказчик заключал с «Титаном» контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 млн рублей. На Керимова возлагались обязанности по надлежащему исполнению контрактов. Фигуранты дела, предоставляя заведомо ложные финансовые документы, похитили часть денежным средств. Таким образом они причинили Минобороны России ущерб в особо крупном размере. У следствия есть сведения, что в данный период Керимов путем мошенничества украл более 170 млн рублей.

В конце декабря суд приговорил к 8 и 5 годам лишения свободы двух фигурантов дела о хищении более 500 млн рублей из бюджета Минобороны России при выполнении гособоронзаказа.

Ранее в Татарстане раскрыли схему мошенничества с нефтяными госконтрактами.