В США заявили о способности выгнать Россию и Китай из районов возле Гренландии

Трамп заявил, что США смогут заставить Россию и КНР покинуть районы у Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что только Соединенные Штаты способны заставить военные силы России и Китая покинуть акватории в Арктике, прилегающие к Гренландии, где они, по его словам, якобы присутствуют.

»НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», — написал Трамп.

К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на статью портала Just the News, в которой сообщается, что датская военная разведка якобы обнаружила возможные планы России и Китая усилить военное присутствие в акватории у Гренландии и в Арктике.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

