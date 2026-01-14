В Петербурге вынесли приговор участникам ОПГ за серию вымогательств

СК: участники ОПГ получили по 3-5 лет колонии за вымогательства в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы (ОПГ), признанным виновными в серии вымогательств. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Как установили следствие и суд, с мая по сентябрь 2024 года фигуранты действовали по следующей схеме: участницы ОПГ знакомились с мужчинами в интернете и назначали им встречи при условии, что собеседники принесут с собой наркотические средства, после чего их подельники прибывали на место встречи, представлялись сотрудниками полиции и требовали от потерпевших передать им деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Таким образом злоумышленники выманили деньги у четырех человек, один из которых передал членам ОПГ 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали злоумышленников. Трое обвиняемых были заключены под стражу, в отношении четвертой фигурантки был избран запрет определенных действий.

Суд, учитывая роль каждого участника, назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Участнице ОПГ назначено условное наказание.

