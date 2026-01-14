Новый главный тренер «Спартака» рассказал, считает ли он состав команды боеспособным

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что считает состав команды боеспособным, передает «Чемпионат».

«У нас очень хороший состав, боеспособный. Сейчас мы должны эту команду объединить. Должны показывать зрелищный футбол, атакующий. Будет важно найти баланс между защитой и атакой», — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

