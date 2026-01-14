США не планировали войну в Венесуэле в случае провала операции

Минюст США: война в Венесуэле или ее оккупация не планировались

США не рассматривали возможность войны в Венесуэле или ее оккупации в случае провала операции. Это следует из опубликованного минюстом Соединенных Штатов правового заключения.

«Хотя мы не можем строить предположения относительно каких-либо решений президента (США Дональда Трампа) в ответ на значительные потери американских военнослужащих, нас заверили, что нет никакого плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, предусматривающего проведение какой-либо существенной и продолжительной операции, которая могла бы быть равносильна конституционной войне», — говорится в нем.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

