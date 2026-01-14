Звезду сериала «Аида» задержала полиция за серию грабежей

В Испании полиция задержала актера Адриана Гордильо, известного по роли в телесериале «Аида», за разграбление шести автомобилей. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел 1 января, когда актер и его брат проникли в автомастерскую и последовательно взломали шесть машин. Их действия зафиксировали камеры наблюдения.

«В автомобилях были повреждены окна, замки зажигания, зеркала и дверные замки. Также были украдены магнитолы и аккумуляторы», — отмечается в публикации.

Ущерб от действий мужчин составил 4 тыс. евро. Полиция начала расследования, однако актер отрицает, что похитил что-либо ценное. Свои действия актер объяснил тем, что владелец разгромленной мастерской задолжал его брату крупную сумму денег.

