Новости. Общество

Возбуждено дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей

СК завел дело о мошенничестве при госконтрактах на поставку кабелей в Москве
РИА Новости

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов на поставку кабельной продукции. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено дело в отношении гендиректора ООО «Титан» Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год между госзаказчиком и компанией заключались контракту на поставку кабельной продукции на сумму, превышающую 500 млн рублей. Фигуранты дела похитили часть средств. Расследование находится на контроле СК.

В ноябре бывший глава одного из управлений департамента государственного заказа министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режимы и уплате 778 тыс. рублей по гражданскому иску Минобороны совместно с Вертелецким.

Ранее в Верховном суде рассказали, сколько людей в 2025 году осудили за коррупцию.

