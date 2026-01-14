Размер шрифта
«Люблю»: сын убил отца из-за надписи на снегу

В Красноярском крае сына арестовали за убийство отца из-за надписи
23-летний сын стал фигурантом уголовного дела после убийства отца при необычных обстоятельствах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

По версии следствия, в день инцидента глава семьи вместе с супругой убирал участок. На снегу, который лежал на их машине, она написала «Люблю» и добавила сердечки.

Позже эту надпись увидел 23-летний сын пары. Он давно предполагал, что родитель хочет с ним расправиться, и счел надпись намеком на скорое убийство.

После этого он схватил нож и напал на отца со спины, нанеся ему минимум три удара ножом. Глава семьи умер до приезда медиков.

Известно, что сын ранее проходил лечение от психиатрического заболевания. Как рассказала супруга убитого, сын в последнее время «стал очень подозрительным».

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Его отправили под арест. Сама мать фигуранта настаивала на аресте, так как опасается его.

Ранее приезжий угрожал ножом посетителям российского торгового центра и попал на видео.

