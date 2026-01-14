Женщина заколола возлюбленного ножом во время ссоры в Калужской области

В Калужской области женщину обвинили в нападении на возлюбленного с ножом

В Калужской области 49-летнюю женщину заподозрили в том, что она заколола возлюбленного ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 января в жилище пары в городе Людиново. По версии следствия, между женщиной и ее сожителем возникла ссора, в ходе которой она взяла нож и вонзила его мужчине в грудь. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли нож и назначили необходимые экспертизы.

Подозреваемую задержали, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

