Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Следователи проверят сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

СК проверит информацию об оказании ненадлежащей медпомощи в роддоме Новокузнецка
РИА Новости

Следователи Кузбасса проверят сведения из социальных сетей о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительницам Новокузнецка в роддоме №1. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

В соцсетях в частности рассказывается о случаях такой «помощи», оказанной в новокузнецкой больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 году.

Так, одна из женщин в результате некачественного оказания медпомощи в этом роддоме получила тяжкие последствия для ее здоровья, а ее ребенок не выжил. Подобная ситуация описывается в двух других случаях, когда дети не смогли родится. Еще одна женщина жаловалась в соцсетях, что в роддоме №1 ей был причинен тяжкий вред здоровью, который создал угрозу ее жизни.

До этого одна из жительниц Кемеровской области рассказывала, как в 2021 году женщины после родов «убегали» всей палатой из этого роддома.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее комиссия с главой Росздравнадзора прибыла в Кузбасс для оценки работы роддома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621649_rnd_6",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+