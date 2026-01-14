Минюст США допускал применение сверхсилы против Мадуро

США допускали возможность применения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро силы, значительно превышающей рамки обычных правоохранительных операций. Об этом говорится в документе Минюста США.

В документе уточняется, что прямое лишение жизни Мадуро было бы невозможным вне рамок права вооруженных конфликтов. Однако серьезность его действий и доступ к вооружениям, по мнению авторов, могли оправдать усиленные меры. Отдельно отмечается, что при планировании операции учитывался риск вмешательства иностранных держав, желающих защитить свои инвестиции в регионе.

«Серьезность его действий и доступ к значительному вооружению оправдывают применение силы, значительно превышающей ту, которая может быть оправдана в большинстве операций правоохранительных органов», — говорится в заключении.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений.

Ранее Ватикан просил США дать Мадуро сбежать в Россию.