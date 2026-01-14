Размер шрифта
Лавров заявил об ухудшении конкурентных позиций США

Лавров: применение санкций показывает ухудшение конкурентных позиций США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Применение Соединенными Штатами Америки санкционных методов показывает ухудшение конкурентных позиций Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что существуют «более справедливые» методы отстаивания своих позиций. По его словам, применение санкций может привести к серьезному кризису в международных экономических и политических отношениях.

Несколькими часами ранее Лавров заявил, что из-за действий США глобализация пошла коту под хвост. Глава МИД РФ отметил, что операция Вашингтона в Венесуэле нарушает международное право, систему международных отношений. При этом, по словам министра, отказ Соединенных Штатов от собственных принципов глобализации наводит на мысль о ненадежности Вашингтона.

Ранее Лавров поддержал Венесуэлу на фоне конфликта с США.

