Песков: на саммите по климату не будет двухсторонних контактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите по климатическим вопросам, куда Владимира Путина пригласил президент США Джо Байден, российский президент не будет проводить двухсторонних встреч с коллегами, сообщает РИА «Новости».

«Нет. Такие контакты не предусмотрены», — ответил на вопрос Песков.

Владимир Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климатическим вопросам. Подчеркивается, что российский лидер изложит подход России по вопросам налаживания международного сотрудничества в сфере решения глобальных климатических и экологических проблем.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет выступать вживую, а не в записи.

Саммит по климату США намерены провести 22–23 апреля в онлайн-формате. Американский президент Джо Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе российского коллегу, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата.

Ранее в Кремле подтвердили выступление Путина на саммите по климату.