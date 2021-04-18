МИД РФ: обвинения россиян в причастности к взрывам на складах в Чехии абсурдны

Российский МИД назвал абсурдными обвинения россиян в причастности ко взрывам на складах в Чехии. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — говорится в сообщении.

Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Позже это решение прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и депутат Госдумы Дмитрий Новиков.