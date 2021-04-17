В Госдуме заявили о безосновательности высылки российских дипломатов из Чехии

У Чехии нет никаких оснований для высылки из страны 18 российских дипломатов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет «Интерфакс».

«Цифра 18 дипломатов, которую обозначало чешская сторона, — это уже совсем чрезвычайные вещи, причём нет никаких зримых оснований для этого», — сказал Новиков.

Депутат также считает очень плохой ситуацию в европейских дипломатических кругах, потому что «возникает эффект гонки, когда многие стремятся присягнуть на верность новой команде в Вашингтоне, причем быть в «передовиках».

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Позже это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.