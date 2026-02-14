Стало известно, кто будет представлять США на переговорах по Украине в Женеве

Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с РФ и Украиной в Женеве

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в очередном раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между РФ и Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, сначала представители Вашингтона встретятся с иранской делегацией. На переговорах между Соединенными Штатами и Исламской Республикой также будут присутствовать делегаты из Омана, которые выступят посредниками.

«Затем Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями РФ и Украины», — говорится в материале.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины состоялся 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Следующие встречи прошли там же в период с 4 по 5 февраля.

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом продолжатся 17–18 февраля. Встреча состоится в Женеве, российскую делегацию на ней возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, швейцарский город выбрали в качестве площадки для нового раунда переговоров из соображений целесообразности и удобства для всех сторон.

Ранее Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира».