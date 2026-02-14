Названы самые популярные города у россиян на 14 февраля

ТАСС: Петербург стал главным городом для россиян на 14 февраля

Россияне массово выбрали Санкт-Петербург для поездок на День всех влюбленных. Об этом сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования «Суточно.ру».

По данным платформы, Санкт-Петербург второй год подряд становится самым популярным направлением на выходные 14–15 февраля. В десятку лидеров также вошли Москва, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль и Минск.

В 2026 году заметно усилился интерес к городам Золотого кольца. Как рассказал директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин, число бронирований там увеличилось примерно на 30%. Особенно востребованы Ярославль, Владимир и Кострома. В Плесе, Рыбинске и Муроме прирост составил от 20% до 30%.

Средняя стоимость посуточной аренды жилья по России на праздничные выходные достигла 5,1 тыс. рублей. По сравнению с обычными февральскими днями цены не изменились, однако год к году и спрос, и ставки выросли примерно на 10%.

В Москве средняя цена аренды составила 4 800 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 3 600 рублей, в Казани — 3 900 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 100 рублей, в Сочи — 4 200 рублей, в Краснодаре — 3 700 рублей, в Екатеринбурге — 3 400 рублей, в Ярославле — 3 700 рублей, в Минске — 7 200 рублей.

Чаще всего туристы выбирали однокомнатные квартиры с видом из окна, кухней и Wi-Fi. Кроме того, на 25% вырос спрос на дома и глэмпинги.

Ранее в России вырос спрос на флористов перед праздниками, число вакансий увеличилось на 25%.