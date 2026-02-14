В США рассказали о новых планах Европы по ядерному сдерживанию России

Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, в Европе появилось беспокойство по поводу «ядерного зонтика», когда в марте 2025 года США на короткое время прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что привело к проблемам ВСУ на поле боя. После этого стало понятно, что Вашингтон больше не является «надежным партнером», а континенту нужен план «Б» по ядерному сдерживанию России, пишет Bloomberg.

«Впервые после окончания Холодной войны европейские страны обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания», — отметило издание.

Издание указывает, что сейчас в Европе ядерное оружие есть у двух государств, а именно у Великобритании и Франции. И если Великобритания «сильно зависит» от поставок оружия из США, то Франция может производить свои боеголовки, отмечает Bloomberg.

Также издание указывает на то, что Франция намерена сотрудничать с Германией по вопросу ядерного сдерживания, и канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля заявил о том, что он начал переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по «европейскому ядерному сдерживанию».

В феврале премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости инициировать дискуссию о европейском ядерном сдерживании. 29 января Фридрих Мерц сообщил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии. По его словам, для этого необходимо принять ряд важных решений.

Также 26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что ЕС не может защитить себя без ядерного зонтика США.

При этом газета Berliner Zeitung писала, что создание совместного европейского ядерного оружия нереально в ближайшем будущем.

Ранее Лавров заявил о возникновении угрозы расползания ядерного оружия.