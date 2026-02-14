Стало известно, как партнер влияет на привычки россиян

У 60% опрошенных россиян партнер влияет на привычки, а не врачи и соцсети

У россиян партнер чаще врачей и соцсетей влияет на повседневные привычки. Об этом говорится в исследовании генетического цифрового сервиса «Атлас», проведенного накануне 14 февраля. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Влияние второй половины на образ жизни отметили 56% опрошенных, тогда как влияние врачей — 23%, а социальных сетей и трендов — 17%.

Сильнее всего партнеры влияют на питание россиян. Об этом сказали 87% респондентов: у 50% привычки любимого человека отражаются на их рационе часто, еще у 37% — время от времени. В большинстве случаев изменения оценили как позитивные. Так, 69% участников сообщили, что стали чаще есть дома, 62% — выбирать более полезную еду, 56% — отказались от части продуктов, 27% — скорректировали размер порции. По данным исследования, 75% опрошенных считают, что в паре придерживаться здорового питания проще, чем в одиночку.

Если один из партнеров меняет образ жизни, второй в 71% случаев пробует делать то же самое. Еще 25% поддерживают изменения, даже не меняясь сами. Конфликты из-за привычек возникают у меньшинства, отмечают авторы исследования.

Чаще всего изменения происходят постепенно и без давления — через личный пример, совместные ритуалы и договоренности. По данным «Атласа», 87% пар регулярно гуляют вместе, 79% совместно планируют образ жизни, 64% следят за режимом и сном. Совместные тренировки практикуют 46% участников опроса. Кроме того, 50% пар проходили совместное генетическое тестирование: из них 96% обсуждали результаты друг с другом, 60% отметили, что стали с большим уважением относиться к особенностям партнера, 54% — лучше понимать друг друга.

«Устойчивые отношения являются самой влиятельной средой для формирования здоровых привычек. И если партнеры делают совместные шаги в сторону более здорового образа жизни, это позитивно сказывается не только на самочувствии каждого из них, но и на качестве отношений — такой положительный эффект отметили 73% опрошенных пар», — сказал гендиректор «Атласа» Александр Сморчков.

В опросе приняли участие 26 российских пар.

