Посещавшая солярий с 16 лет девушка заболела раком кожи в 24 года

Молодая мать из Северной Ирландии заболела раком кожи и винит в этом солярии, которые посещала с 16 лет. Об этом пишет Metro.

В 2023 году, когда Кэти Маквей было 24 года, у нее диагностировали меланому 3-й стадии после биопсии подозрительной родинки на щеке. Врачи собрали анамнез и объяснили девушке, что причиной рака кожи стала ее любовь к загару.

«Но я ведь даже в солярии не так уж часто бываю!» — сказала тогда Кэти медсестре.

Однако затем вспомнила, что впервые мама взяла ее в салон в 16 лет. Несмотря на запрет на посещение солярия в Великобритании для несовершеннолетних, возраст у девушки не проверяли. После этого Кэти ходила туда два-три раза в неделю перед отпуском или вечеринкой, делая перерывы в несколько месяцев. Летом 2022 года девушка заметила черную родинку на правой щеке, которая начала покрываться корочкой. В феврале 2023-го ей сделали операцию, которая прошла успешно, но в итоге рак распространился на лимфоузлы. Несмотря на это Кэти удалось его побороть.

«В этом месяце я завершила годичный курс таргетной иммунотерапии, и теперь я здорова. Но это еще не конец – теперь мне предстоит проходить обследования каждые шесть месяцев в течение пяти лет, чтобы убедиться, что рак не вернется. <...> Моя мама и другие члены семьи перестали пользоваться соляриями. Многие мои друзья тоже перестали, но не все – люди все еще думают, что с ними этого не случится. Так думала и я, пока это не случилось со мной», — говорит Кэти.

