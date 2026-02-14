«Горжусь им»: провалившийся на ОИ Малинин поздравил победившего конкурента

Американский фигурист Илья Малинин поздравил представителя Казахстана Михаила Шайдорова с победой на зимних Олимпийских играх — 2026 в мужском личном турнире.

«Я подошел к нему и поздравил. Я наблюдал за его катанием из раздевалки, очень горжусь им. У него был не лучший сезон, мы все вместе в этом спорте и поддерживаем друг друга. Именно это делает этот спорт особенным», — заявил Малинин после выступления мужчин в произвольных прокатах.

Шайдоров в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее украинский фигурист объяснил неудачу в произвольной программе тем, что выступал после Петра Гуменника.