Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Швейцария и Канада лидируют на Олимпиаде — 2026
Marton Monus/Reuters

Сборная Канады одержала победу над командой из Швейцарии со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа зимней Олимпиады в Италии, чем гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.

Шайбы в ворота швейцарцев забросили Коннор Макдэвид, Томас Харли , Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон. У Швейцарии отличился Пиус Сутер.

Таким образом, канадцы с шестью очками занимают первое место в таблице группы А, швейцарцы расположились на втором месте с тремя очками.

Сборная Канады стартовала с крупной победы на олимпийском хоккейном турнире, разгромив команду Чехии со счетом 5:0. В составе канадцев шайбы в ворота противника забросили Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27-я минута), Бо Хорват (38-я минута), Натан Маккиннон (48-я минута) и Ник Сузуки (54-я минута).

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее хоккеист из США назвал Олимпиаду в Милане без России неполноценной.
 
