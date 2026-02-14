Размер шрифта
Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в Запорожской области

Марочко: силы РФ отбили около 5 км ж/д полотна у запорожского Зализничного
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные, продвинувшись на Гуляйпольском направлении, взяли под контроль около 5 км железнодорожного полотна у Зализничного Запорожской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что этот участок полотна находится в районе Староукраинка - Цветковое. По словам Марочко, в настоящее время российские подразделения сражаются за лесополосы, расположенные у Зализничного, украинские военные там хорошо закрепились.

В этом районе много фортификационных сооружений и инженерных укреплений, с помощью которых военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сдержать продвижение российских войск. Но вместе с тем бойцы ВС РФ сейчас планомерно уничтожают укрепленные районы противника, в том числе и в Верхней Терсе, которая находится западнее от этих населенных пунктов, рассказал Марочко.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения спецоперации, в том числе над Зализничном в Запорожской области.

Ранее ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области.
 
