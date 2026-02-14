Названа стоимость блинов на Масленицу

Испечь блины на семью из четырех человек в этом году обойдется дешевле, чем прошлой весной. Об этом сообщили РИА Новости в ассоциации «Руспродсоюзе».

По данным организации, так называемый «индекс блинов» за год сократился на 6% — с 120,7 рубля до 113,9 рубля. Для расчета использовали классический рецепт: 130 г пшеничной муки, 300 мл молока, три яйца, 30 г сахара и 40 г сливочного масла.

В «Руспродсоюзе» пояснили, что основное влияние на снижение стоимости оказало удешевление яиц и сливочного масла. Таким образом, традиционное масленичное угощение в 2026 году стало немного доступнее для российских семей.

Масленица, которая в церковной традиции называется Сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля.

Масленичная неделя — это последние семь дней перед Великим постом в православном календаре. В народной традиции Масленица сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. В 2026 году он начнется 23 февраля.

Ранее россиянам рекомендовали ограничить потребление блинов с икрой в Масленицу.