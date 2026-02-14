Посол Нечаев: предпосылок к объективному расследованию по «Северным потокам» нет

Предпосылок к объективному расследованию по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Германии нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

С момента теракта прошло 3,5 года, однако «внятных ответов» на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки до сих пор нет. Национальные расследования в Швеции и Дании свернуты, следствие ФРГ «топчется на месте», отметил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что «утечки» о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к произошедшему группы украинских драйверов, якобы работавших в одиночку. По словам посла, весьма показательно в данной истории молчание Германии в ответ на фактическое оправдание Польшей теракта и отказ экстрадировать в ФРГ украинского подозреваемого.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.