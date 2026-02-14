Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Посол прокомментировал ход расследования Германией диверсий на «Северных потоках»

Посол Нечаев: предпосылок к объективному расследованию по «Северным потокам» нет
РИА Новости

Предпосылок к объективному расследованию по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Германии нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

С момента теракта прошло 3,5 года, однако «внятных ответов» на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки до сих пор нет. Национальные расследования в Швеции и Дании свернуты, следствие ФРГ «топчется на месте», отметил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что «утечки» о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к произошедшему группы украинских драйверов, якобы работавших в одиночку. По словам посла, весьма показательно в данной истории молчание Германии в ответ на фактическое оправдание Польшей теракта и отказ экстрадировать в ФРГ украинского подозреваемого.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!