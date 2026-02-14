РИА: ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаковать под Сумами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что в операции принимали участие силы 153-го полка украинских войск «Арей».

«Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно [был] вскрыт разведкой», — отметил он.

По словам источника, российские военнослужащие уничтожили обе штурмовые группы ВСУ и тем самым сорвали попытку контратаки.

10 февраля в силовых структурах заявили, что украинские солдаты пытались проникнуть в Поповку в Сумской области и снять на видео установку государственного флага в селе, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. Сообщалось, что командование ВСУ приказало бойцам 14-го армейского корпуса закрепиться на южных подступах к населенному пункту. Украинским военнослужащим так и не удалось войти в Поповку, при этом флаг они оставили в лесополосе на расстоянии примерно 200 метров от границы села.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.