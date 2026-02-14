Размер шрифта
К Москве приближается циклон с метелью

Синоптик Макарова: метель и мороз до –15°C ожидаются в Москве
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Начало недели в столице будет на 6–7°C холоднее нормы. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Гидрометцентр России Марина Макарова.

По ее словам, к Москве приближается новый циклон с юго-запада. Уже ночью возможен небольшой снег, а днем осадки усилятся — местами они будут умеренными и даже сильными. Ветер усилится до 8–13 м/с, что при снегопаде может привести к метели.

Температура останется значительно ниже климатической нормы. В ночь на 16 февраля в Москве ожидается –13…–15°C, по области — до –18°C. Днем столбики термометров покажут –8…–10°C в городе и до –13°C в Подмосковье.

Во вторник и среду — 17 и 18 февраля — отклонение от нормы сохранится и составит 6–7°C, добавила она.

До этого в Гидрометцентре России сообщали, что облачная погода, гололедица и температура до +4°C ожидаются в Москве 14 февраля. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба, передают синоптики.

Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.
 
