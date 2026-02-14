Объем наличных у россиян «под подушкой» побил исторический рекорд

Россияне установили новый рекорд по объему наличных сбережений — на руках у населения оказалось 17,1 трлн рублей. Такие данные следуют из анализа РИА Новости статистики Банка России.

По итогам 2025 года объем наличных рублевых накоплений увеличился на 4,6%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял всего 0,1%.

Кроме того, впервые за три года вырос и объем наличной иностранной валюты у населения. По данным агентства, россияне увеличили валютные сбережения на 100 млн долларов — до 92,2 млрд долларов.

Таким образом, совокупный объем средств, хранящихся вне банковской системы, продолжает расти.

До этого в прогнозе Центробанка сообщалось, что оборот наличных в России в среднесрочной перспективе значительно увеличится, несмотря на усилия властей по снижению доли теневой экономики. Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие пять лет объем наличных расчетов вырастет на 22% и достигнет 24 трлн рублей. В рисковом варианте развития событий показатель может увеличиться на 35% — до 26,6 трлн рублей.

Ранее в Центробанке прокомментировали запрет на наличные при покупке жилья.