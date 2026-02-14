Размер шрифта
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников боев за Курскую область

ЦТАК: Ким Чен Ын проверил строительство музея в честь подвигов бойцов КНДР на СВО
KCNA/Reuters

Председатель КНДР Ким Чен Ын лично проверил ход строительных работ Мемориального музея боевых подвигов, посвященного корейским военным, которые внесли вклад в освобождение Курской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что северокорейский лидер осмотрел размещение скульптур в музейном комплексе, встретился с партийными и военными руководителями, а также представителями творческих организаций.

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен оформлением скульптурных панно и подчеркнул историческую значимость зарубежной военной операции для страны. По его словам, северокорейские солдаты, участвовавшие в международных конфликтах, проявили мужество и самоотверженность, поэтому заслуживают достойного отображения в музее.

В конце прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о намерении установить в Курске памятник, посвященный боевому братству между КНДР и Россией. Члены экспертного совета высказались за размещение монумента в сквере на улице Интернациональная.

Ранее Путин назвал героическим участие северокорейских солдат в зоне СВО.
 
