В Венгрии предостерегли от быстрого приема Украины в ЕС

BZ: быстрый прием Украины в ЕС может привести к прямому военному конфликту с РФ
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Быстрый прием Украины в состав Европейского союза может привести к прямому военному столкновению с Россией и нанести серьезный ущерб европейской экономике. Об этом немецкой газете Berliner Zeitung заявили источники в правительстве Венгрии на фоне разногласий премьера Виктора Орбана и украинского президента Владимира Зеленского.

После сообщений о том, что чиновники Европейского союза изучают модели предоставления Украине частичных прав еще до завершения всех реформ, тем самым обходя право вето Венгрии, Орбан заявил, что это открытое объявление войны Венгрии.

Газета отмечает, что настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. Причиной напряженности может быть требование Зеленского, чтобы Украина была «технически готова» к вступлению в Евросоюз к 2027 году, продолжил автор.

Ранее Орбан резко критиковал Зеленского по вопросу вступления Украины в Евросоюз, обостряя конфликт.
 
