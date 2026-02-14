Размер шрифта
В США рассказали, какая страна может помочь завершить конфликт на Украине

Уитакер: Китай может закончить конфликт на Украине одним телефонным разговором
Marta Fiorin/Reuters

Китай «завтра же» мог бы завершить конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции, пишет Bloomberg.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец военным действиям. Также он мог бы прекратить продажу России технологий двойного назначения и закупку российской нефти и газа», — заявил Уитакер.

По словам посла, Китай «полностью поддерживает» Россию в конфликте на Украине. И с начала военных действий РФ и КНР «еще больше» укрепили партнерские отношения, отметил Уитакер. По его словам, Россия якобы «зависит» от Китая в поставках «критически важных» деталей и компонентов для беспилотников и другой военной техники. Также Китай является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, подчеркнул Уитакер. И поэтому КНР может повлиять на позицию России по поводу урегулирования кризиса, считает он.

13 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что встретился с китайским министром иностранных дел Ваном И на Мюнхенской конференции по безопасности. После этого Ван И заявил о планах предоставить Украине гуманитарную помощь.

В конце января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай призвал стороны украинского конфликта соблюдать принципы, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации.

Ранее Уитакер пообещал, что США будут поставлять Украине оружие до наступления мира.
 
