Президент Финляндии вступил в перепалку на Мюнхенской конференции

Президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Как уточняют журналисты, Стубб очень нервно отреагировал на слова Нгози о маленьких размерах Финляндии и перешел на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — резко сказал Стубб.

Автор статьи полагает, что финского политика могли задеть слова директора ВТО о том, что Финляндия принадлежит к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой».

До этого ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, заявившего о якобы победе Украины в конфликте с Россией. По его словам, среди участников Мюнхенской конференции по безопасности «распространяется психическое расстройство под названием «Украина побеждает»». Более того, это происходит так же быстро, «как вспышка диареи» в Раде, отметил Боуз.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине.