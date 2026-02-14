Размер шрифта
Воспитательница давала детям слабительное, чтобы их быстрее забрали домой

В США воспитательница давала детям слабительное, чтобы облегчить себе работу
Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

В США воспитательница травила малышей слабительным, чтобы облегчить себе работу. Об этом сообщает Oddity Central.

Скандал разгорелся в одном из детских садов в городе Сент-Чарльз, штат Иллинойс. На этой неделе 23-летней Изель Дж. Дж., которая работала воспитателем в дошкольном учреждении, было предъявлено обвинение в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и создании угрозы жизни или здоровью ребенка.

Родители нескольких воспитанников обратились в полицию, заявив, что воспитательница дала их детям слабительное. В результате у них появились проблемы со здоровьем.

«Мой ребенок до сих пор страдает от запоров, которые, по словам врача, будут побочным эффектом от приема слабительных, от прекращения их приема», — пожаловалась мать одного из детей.

Оказалось, что Изель, чувствуя перегрузку от выматывающей работы, решила облегчить себе жизнь и воспользовалась действующим в детсаду правилом, согласно которому больных детей следует отправлять домой и не пускать их в группы в течение 24 часов.

Жертвам было не более двух лет, поэтому воспитательнице удалось заставить их поверить, что жевательные слабительные — это конфеты.

Девушку арестовали, а затем освободили из-под стражи после назначения даты судебного заседания.

Ранее в Челябинске завели дело на воспитательницу, угрожавшую заклеить ребенку рот скотчем.
 
