Врач рассказала, расширяются ли зрачки при влюбленности

Бытует мнение, что, если вы нравитесь человеку, то у него всегда будут расширяться зрачки, когда он будет на вас смотреть. Однако доказательства того, что влюбленность вызывает расширение зрачков у всех людей, нет, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог федеральной сети клиник 3Z Айгуль Отхозория.

Зрачок — это отверстие в радужной оболочке глаза, через которое свет попадает на сетчатку и формирует изображение. Размер зрачка влияет на чувствительность к свету (при его расширении (мидриазе) на сетчатку попадает больше света) и глубину резкости (большой зрачок уменьшает глубину резкости и фокусировку на близких объектах, что может приводить к снижению четкости изображения при ярком освещении). В условиях яркого света чрезмерно расширенные зрачки могут вызвать дискомфорт из-за повышенного светового потока, объяснила врач.

«Популярное мнение о том, что зрачки расширяются при взгляде на объект романтических чувств, действительно имеет под собой научную основу. Исследования показывают, что эмоционально возбуждающие или значимые стимулы могут вызывать изменение диаметра зрачка. Это свидетельствует о связи между эмоциональным возбуждением и автономной реакцией зрачков. В контексте привлекательности и сексуального возбуждения некоторая связь также присутствует — в научной литературе доказано, что зрачки могут расширяться в ответ на стимулы сексуального характера. Тем не менее, зрачковые реакции индивидуальны и зависят от контекста, степени возбуждения и личных особенностей. Связь между эмоциональной привязанностью и изменением диаметра зрачков остается предметом специализированных исследований, а не установленным универсальным маркером», — рассказала врач.

Зрачок также может расширяться по более прозаичным причинам, например, из-за приема некоторых лекарств, изменения освещения или физической или когнитивной нагрузки, а также стресса или тревоги.

«Пока не существует однозначного научного доказательства, что влюбленность вызывает характерное расширение зрачков у всех людей и всегда. Если зрачки стойко расширены без очевидной причины, если это сопровождается ухудшением зрения или головной болью — это повод для консультации офтальмолога и невролога», —- отметила офтальмолог.

