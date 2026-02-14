Размер шрифта
«Все молчат»: новые протесты из-за свиноферм начались в Рязанской области

Рязанцы пожаловались на химический туман из-за свинокомплексов
Lex Broere/Shutterstock/FOTODOM

Жители Рязанской области, где строят все больше свинокомплексов, боятся экологического загрязнения и вреда для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала активистка Ольга (имя изменено) из Скопинского района, в котором должен появиться один из новых объектов.

Собеседница издания подчеркнула, что в ее районе уже работает один свинокомплекс, и люди рядом с ним недовольны.

«Жители там жалуются на вонь, писали жалобы. Им ответили, что решают эту проблему. Они может и решают, но проблема остается, и как ее действительно решить, никто не знает», – указала женщина. 

По ее словам, от загрязненного воздуха возникает кашель, щиплет глаза, «часто висит химический туман и невозможно выйти на улицу». 

Также жители опасаются, что свинокомплексы сливают отходы в соседние водоемы. Хотя современные производители уверяют в экологичности своих предприятий, в реальности дело обстоит иначе, уверены местные.

«Сейчас много свиноферм строят по стране. Несмотря на «современные технологии», жители повсеместно жалуются. Стоки отходов попадают в реки и питьевую воду. Потому что предприятия нарушают, сливают стоки. Не справляются с объемами отходов, видимо», – отметила активистка.

Протесты против свиней начались в разных районах ее региона с прошлого года. Новые свинокомплексы по соглашению с правительством области строит один холдинг – зарегистрированная в Москве «Агрокомплектация». Часть объектов компания уже запустила.

«Жители объединились против… Но многие боятся. Работающим бюджетникам, сказали, что их сократят, если будут высказываться против. Все молчат», – резюмировала собеседница «Газеты.Ru».

Как недовольных пытаются подкупить деньгами и бесплатной колбасой, почему против свиней бессилен даже суд, и что говорят власти – читайте в полном материале «Газеты.Ru».

Ранее жители российского города Ревда пожаловались на нашествие бесхозных свиней.
 
