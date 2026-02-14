«Не очень приятная вещь»: американец Малинин о своем провале на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин после сорванной произвольной программы на зимних Олимпийских играх — 2026 признался, что не понимает, почему так произошло. Его слова приводит Sport24.

«Все еще пытаюсь понять, что именно произошло. Это не очень приятная вещь. Уже ничего не сделаешь. Многие люди хотели бы в своей жизни вернуться в прошлое и что-то поменять. Это уже случилось. В моей жизни было много взлетов и падений», — поделился он.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее украинский фигурист объяснил неудачу в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника.