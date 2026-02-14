Размер шрифта
Арестованному экс-директору ГК «Калашников» Гращенковой грозит 10 лет колонии

ТАСС: обвиняемому в хищениях экс-директору ГК «Калашников» грозит 10 лет колонии
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшему директору по закупкам и логистике группы компаний «Калашников» Ксении Гращенковой, ставшей фигурантом уголовного дела, грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Гращенковой грозит до 10 лет лишения свободы», — рассказал источник агентства.

14 февраля журналисты ТАСС сообщили, что Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Гращенкову в рамках уголовного дела о хищении. По данным агентства, дело завели в ноябре 2025 года. Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой).

Накануне гособвинитель запросил 9,5 года лишения свободы для бывшего генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Также ему просят назначить штраф в размере 10 млн рублей.

Мужчину обвиняют в хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. По данным следствия, Лукин в составе организованной группы присвоил более 152 млн рублей. При этом он не признал вину.

Ранее в Белгороде осудили бывшего чиновника, укравшего у участников спецоперации почти 2 млн рублей.
 
